Havalimanı’nda 36 yaşındaki Deejan Basnet, kendi adına sahte olarak düzenlenmiş pasaportu, görevli muhaceret memuruna ibraz etmek suretiyle tedavüle sürdü ve sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs etti. Bahse konu şahıs tutuklandı.

KKTC Havalimanında meydana gelen 'Sahtelenmiş Evrağı Tedavüle Sürmek ve Sahte Davranışla Kayıt Teminine Teşebbüs' suçlarından tutuklanan Deejan Basnet dün mahkemeye çıkarıldı. Polis, mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlının 9 Nisan 2025 tarihinde saat 21:45 raddelerinde KKTC Havalimanı'nda tanımadığı bir şahıs tarafından yurtdışından posta yolu ile kendisine gönderilen kendi adına düzenlenmiş sahte İspanya pasaportunu havalimanında görevli muhaceret memuruna vermek suretiyle "Sahtelenmiş Evrağı Tedavüle Sürmüş' ve Sahte Davranışla Kayıt Temin Etmeye Teşebbüs" ettiğini söyledi. Polis, zanlının aynı gün suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini kaydeden polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu, pasaportun, inceleme için Polis Genel Müdürlüğüne bağlı belge inceleme şubesine gönderileceğini belirterek, bir gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.