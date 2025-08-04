Polis basın bültenine göre, Beyköy'de bulunan bir hayvan barınağında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangında bir yavru kuzu telef olurken, kuru otlar ile şöminelik odunlar ve muhtelif eşyalar yandı. Yangın, İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Gazimağusa’da ise bir restoranda, mangalın bacasında biriken yağların tutuşması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, restoranda bulunan bazı malzemeler tamamen yandı.

- Sarhoş olup çevreye rahatsızlık veren beş kişi tutuklandı

Lefkoşa'da, dün, A.Ç.(E-37), 106 mlgr, Gökhan’da, H.Ş.(E-45) 92 mlgr ve Gazimağusa’da ise A.M.N.(E-30) 212 mlgr, J.P.B.(E-28) 150 mlgr, K.B. (E-54) alkollü içki tesiri altında (nefes örneği vermeyi reddetti) sarhoş olarak bulundukları sırada yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

- İkamet izinsiz üç kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen üç kişi tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.