2023 yılının temmuz ayında, Lefkoşa’da, M.T.’nin (E-39) dolandırmak kastıyla, Pamuklu’daki bir arsayı satmak için anlaştığı Türkiye’de sakin bir şahsa, üzerinde adının yazılı olduğu taşınmaz mal koçanını sahteleyip, kargo ile ilgili şahsa göndererek tedavüle sürdüğü ve şahıstan sahtekarlıkla 52 bin TL para temin ettiği tespit edildi.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, M.T. tespit edilerek “resmi evrak sahteleme, tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini”nden tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

- Gazimağusa Limanı tersanesinde hırsızlık: Bir kişi tutuklandı

Polis, 5 Temmuz’da, Gazimağusa Limanı’nda tersane içerisinde, henüz gümrükten çıkmayan bir şahsa ait arkası açık van aracın yük kısmında muhafaza edilen hava kompresörünün, kimliği meçhul şahıs/lar tarafından alınıp çalındığını belirtti.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen İ.Ö. (E-38) tespit edilerek tutuklandı.

-Kumarhaneye birlikte gittiği şahsın çantasından para çaldı, tutuklandı

16 Temmuz’da, saat 20.00 sıralarında, Girne’de bir kumarhanede müşteri olarak bulunan S.T.’nin (E-23), kumarhaneye birlikte gittiği C.T.’nin (K-49) slot makinesi üzerinde bıraktığı çantadan 400 ABD dolar nakit parayı çaldığı tespit edildi.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, S.T. tespit edilerek tutuklandı.

-Çayırova’da hırsızlık şüphelileri suçüstü tutuklandı

Polis, dün, Çayırova’da, B.G.(E-48), M.M.(K-41) ve U.N.’nin (E-35), bir şahsa ait araziye izinsiz olarak girip mülke tecavüz ettikten sonra, arazi sahibine ait hurda durumdaki demirleri van araca yükleyip çaldıkları sırada suçüstü tutuklandıklarını belirtti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

-İzinsiz ikamet etmek: Beş kişiye yasal işlem

Dün, polis ekipleri tarafından ülke genelinde yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen beş kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.