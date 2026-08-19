Polis'ten verilen bilgiye göre kaza, saat 15.30 sıralarında Ziya Rızkı Caddesi’nde meydana geldi. Emre Can Aladağ (E-24) yönetimindeki araç, yaya geçidinde yolun karşısına geçmekte olan Defne Su Akyıldız’a (K-10) çarptı.
Kazada yaralanan Akyıldız, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalça ve büyüme kemiklerinde kırık tespit edilen Akyıldız, yapılan müdahalenin ardından ortopedi servisinde müşahede altına alındı.
Araç sürücüsü Emre Can Aladağ, dikkatsiz sürüş suçundan tutuklandı. Polis soruşturması sürüyor.
Polis’ten verilen bilgiye göre, Sevimli yönetimindeki SS 641 plakalı motosikletle seyrettiği sırada kontrolünü kaybederek yolun solundan dışarıya çıktı ve yol kenarında bulunan çelik bariyerlere çarptı.
Kazada yaralanan Sevimli, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi ve müşahede süresinin tamamlanmasının ardından tutuklanan Sevimli’nin soruşturması sürüyor.