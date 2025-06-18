Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu üzerinde dün 19.00 sıralarında Serhatköy mevkiinde, Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından trafik denetimi yapıldığı sırada, kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü T.B.T’nin (E-20)’nin şüpheli hareketleri sonucu üzerinde ve konu araçta yapılan aramalarda yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ve öğütücü bulunarak emare alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

Öte yandan, Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu üzerinde Serhatköy mevkiinde 19.15 sıralarında, Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından trafik denetimi yapıldığı sırada, kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü Ü.A’nın (E-23) şüpheli hareketleri sonucu üzerinde ve konu araçta yapılan aramalarda, tasarrufunda içerisinde yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulunan öğütücü bulunarak emare alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

-Girne’de ciddi darp… 1 kişi tutuklandı 1 kişi aranıyor

Girne’de dün gece 00.30 sıralarında bir apartman dairesinde, annesiyle görüşmemeleri konusunda kendilerini uyardığı gerekçesiyle aralarında yaşanan tartışma sonucu, T.T (E-23) ve U.T (E-35) bir taraf olup, B.A.K’yi (E-20) ciddi şekilde darp edip köprücük kemiğinin kırılmasına sebep oldu.

T.T tutuklandı, U.T aranıyor.

-Hamitköy’de hırsızlık… 5 klima çalan şahıs tutuklandı

13-15 Haziran tarihleri arasında, Hamitköy’de bir apartmanın alt kısmında muhafaza edilen bir şahsa ait muhtelif markalardaki 1 adet 18’lik, 1 adet 24’lük ve 3 adet 12’lik klima kimliği meçhul şahıs/lar tarafından çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen İ.K (E-63) tutuklandı.

-Spiralle demir keserken yangına sebep olan şahıs tutuklandı

Atlılar Köyünde dün 11.00 sıralarında Ağıllar Bölgesi’nin kuzey batısında, bir arazide meydana gelen yangının çıkış sebebi ile ilgili yürütülen ileri soruşturmada, W.A’nın (E-32) gerekli önleyici tedbirleri almadan su kuyusuna güneş paneli kurmak için spiral (izmirillo) makinesi ile profil demir kestiği sırada, makineden çıkan kıvılcımların kuru otlar üzerine düşerek alevlenmesi sonucu yangın meydana gelmesine sebep olduğu tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

-İskele’de sarhoşluk ve rahatsızlık… 1 tutuklu

İskele Long Beach Çemberi’nde, dün gece 01.30 sıralarında alkollü içki tesiri altında araç kullanmak suçundan dolayı polisin kendisini rapor ettiği gerekçesiyle, H.C (E-29) 135 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, görevli polis mensubuna hitaben yüksek sesle bağırarak rahatsızlık yaptı.

Bahse konu şahıs suçüstü tutuklandı.

-İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucu, ülkede ikamet izinsiz bulunduğu tespit edilen bir kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Gazimağusa’da yangın…

Gazimağusa’da 15 Ağustos Bulvarı’nda dün 08.30 sıralarında tır parkının güney kısmındaki seralar bölgesinde, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı meydana gelen yangın sonucu, dört dönümlük alandaki kuru ot, 20 metre uzunluğundaki çit, 40 metre uzunluğunda elektrik kablosu ve sulama hortumları yanarak zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, soruşturma sürüyor.

Öte yandan, Gazimağusa’da Kurtalan Sokak’ta, dün 16.00 sıralarında bir şahsa ait evin yardımcı odasında, muhtemelen çalışır durumdaki çamaşır makinesinin elektrik aksamlarının ısınıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.

Çıkan yangın sonucu, konu çamaşır makinesi ve içerisindeki muhtelif kıyafet, arızalı 2 buzdolabı ile derin dondurucu, muhtelif bahçe aleti ve mobilyalar yanarak zarar görürken, çıkan ısı ve dumandan dolayı ise tüm duvarlar islendi.