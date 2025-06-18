Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, şenlikte Moğol dans gösterisi, renk festivali, köpük partisi gibi etkinlikler ile dev futbol kalesi, dart alanı, rodeo ve gladyatör gibi oyunlar yer aldı.

Etkinlikte belediye tarafından çocuklara ücretsiz dondurma ikramı yapılırken, yerli üreticiler stantlarda ürünlerini sundu.

Şenlikte konuşma yapan Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, “Bugün burada sizlerle birlikte olmak, yazın bu ilk gününde yüzünüzdeki tebessüme ortak olmak, benim için büyük bir onur ve mutluluk kaynağıdır. Belediye olarak biliyoruz ki; bir kentin gerçek gücü yollarında, binalarında değil; gençliğinde ve çocuklarında saklıdır. Geleceğimizin teminatı olan sizlerin mutlu, sağlıklı, özgüvenli bireyler olarak yetişmesi için gece gündüz demeden çalışıyoruz.” dedi.

Tuğlu, çocuklar ve gençlerin her zaman yanında olduklarını söyleyerek, gençliğe değer vermeyi geleceğe yatırım olarak gördüklerini belirtti.