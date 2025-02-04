Uyuşturucu madde tasarrufundan bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 17.00 sıralarında Ercan Havalimanı’nda, yurt dışına çıkış yapmak isteyen Ö.K.’nin (E-26) valizinde yapılan aramada, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü bulunarak emare olarak alındı. Ö.K. tutuklandı.

-Hırsızlık

2021-2025 yılları arasında, Girne’de faaliyet gösteren bir bankada çalışan İ.Ç.’nin (E-42), banka müşterisine ait vadeli mevduat hesabından 216 bin 685 Stg parayı, müşteriye elden vererek ve/veya başka müşterilerin hesaplarına aktarıp daha sonra o hesaplardan çekerek tasarrufuna geçirip çaldığı tespit edildi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturma kapsamında bahse konu şahıs tutuklandı.

-Hile ile hırsızlık

İskele’de 1 Ocak tarihinde, A.U.’nun (E-26) gerçekte olmayan kasti hasar suçu ile ilgili aleyhinde polise yapılan şikayeti ortadan kaldıracağı gerekçesiyle, yalan beyan ile kız arkadaşına ait muhtelif ziynet eşyalarını hile ile alarak çaldığı tespit edildi. A.U.’nun “Sahtekarlıkla Para Temini ve İzinsiz Emlakçılık Yapma” suçlarından poliste tutuklu bulunduğu bildirildi.

-Sarhoşluk ve rahatsızlık

Girne’de 01 Ağustos Caddesi üzerinde, dün saat 17.30 sıralarında, 252 mlgr alkollü içki tesiri altındaki A.U.(E-51), sarhoş vaziyette makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak, rahatsızlık yarattı ve tutuklandı.

-İzinsiz ikamet

Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde dün yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 5 kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.