Türkiye’de avukatlık görevi yapan ancak turist olarak geldiği ülkemizde tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken yakalanan zanlı isminin baş harfleri M.A.K. dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Buğra Ulu olayla ilgili bulguları aktardı. Ulu, zanlı M.A.K.’ın 14 Ağustos 2026 tarihinde saat 21:50 raddelerinde KKTC Havalimanından KKTC'ye giriş yapmak istediği esnada valizine devriye gezen Pamir isimli Narkotik detektör köpeğinin tepki vermesine müteakip Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekibi tarafından konu valiz içerisinde zanlının huzurunda yapılan kontrolde, tasarrufunda içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 10 adet sarma sigara bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis akabinde zanlıdan izahat istendiğinde itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini belirtti. Polis, zanlının ifadesinin teyit ve tekzip edildiğini, ele geçirilen emarelerin analize gönderdiğini ve sonucun beklendiğini belirterek, zanlının soruşturma maksatlı 7 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının soruşturma maksatlı 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.