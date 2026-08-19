Lefkoşa’da meydana gelen “KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek” suçundan tutuklanan isminin baş harfleri J.C.C.W. dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Ahmet Korkmaz, olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, zanlı J.C.C.W.’nın Lefkoşa’da meydana gelen “KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek” suçundan methaldar olduğunu söyledi.

Polis, 14 Ağustos 2026 tarihinde saat 13.00 sıralarında Lefkoşa’da Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi’nde Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerince yapılan muhaceret kontrollerinde, zanlı J.C.C.W.’nın 15 Kasım 2021 tarihinden itibaren 1733 gün süreyle KKTC’de ikamet izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak üç gün ek süre alındığını kaydetti.

Bu süre içerisinde zanlının ihraç edilebilmesi için gerekli yazışmaların yapıldığını ve cevap beklendiğini ifade eden polis, zanlının 8 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının soruşturma maksatlı 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.