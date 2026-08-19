Havalimanı’nda, önceki gün yurt dışına çıkış yapacak olan iki şahsın valizlerinde toplam 119 karton sigara ile 880 paket tütün bulundu.

39 yaşındaki isminin baş harfleri M.H.Z ile 31 yaşındaki isminin baş harfleri D.H.K., KKTC Havalimanı’nda x-ray cihazından geçtikleri sırada eşyalarında kontrol yapıldı.

M.H.Z.’nin tasarrufunda bulunan valizde tespit edilen toplam 59 karton 5 paket sigara ile 440 paket 50 gramlık tütünü ve D.H.K.’nin tasarrufunda bulunan valizde tespit edilen yine 59 karton 5 paket sigara ile 440 paket 50 gramlık tütünü, ihraç izinleri olmadığı halde yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları belirlendi. Bahse konu şahıslar tutuklandı ve “Gümrük ve İhtisal Yasasına Aykırı Harekete Teşebbüs” suçundan dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mahmut Kolcu, olayla ilgili bulguları aktardı. Kolcu, zanlılar M.H.Z. ve D.H.K.’nin 17 Ağustos 2026 tarihinde Havaalanı'nda meydana gelen “Gümrük ve İhtisal Yasasına Aykırı Harekete Teşebbüs” suçundan methaldar olduğunu söyledi.

Polis, 17 Ağustos 2026 tarihinde saat 12.30 raddelerinde Havaalanı'nın Kale 9 isimli X-Ray kontrol noktasında İngiltere'de sakin M.H.Z.’nin tasarrufundaki valiz içerisinde 59 karton Benson marka sigara, 5 paket Benson marka sigara ve 440 adet 50 gramlık Amber Leaf marka tütün; yine İngiltere'de sakin D.H.K.’nin tasarrufundaki valiz içerisinde 59 karton Benson marka sigara, 5 paket Benson marka sigara ve 440 adet 50 gramlık Amber Leaf marka tütün tespit edildiğini belirtti.

Polis, toplam 119 karton Benson marka sigara ve 880 adet 50 gramlık Amber Leaf marka tütünün emare olarak alındığını, zanlıların aynı gün tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlıların sözlü olarak yapmış oldukları beyanlarda, söz konusu sigaraları adreslerini ve isimlerini bilmedikleri 3 marketten temin ettiklerini, İngiltere'deki satış fiyatlarından çok daha ucuz olduklarını görmeleri üzerine yüklü miktarda aldıklarını söylediklerini aktardı.

Polis memuru, yapılan muhaceret kontrolünde zanlıların KKTC'de vize izinli olduğu ve herhangi bir statüsü bulunmadığının belirlendiğini açıkladı.

Polis, bu bağlamda zanlıların davalarında hazır bulunmasını sağlamak amacıyla 15 günü geçmeyen bir süre merkezi cezaevinde tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 5 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.