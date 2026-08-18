Ercan Havalimanı’nda, dün yurt dışına çıkış yapacak olan iki şahsın valizlerinde toplam 119 karton sigara ile 880 paket tütün bulundu.

Polis basın bültenine göre, zanlı M.H.Z.(E-39) ile D.H.K.(E-31) Ercan Havalimanı’nda x-ray cihazından geçtikleri sırada eşyalarında kontrol yapıldı.

M.H.Z.’nin tasarrufunda bulunan valizde tespit edilen toplam 59 karton 5 paket sigara ile 440 paket 50 gramlık tütünü ve D.H.K.’nin tasarrufunda bulunan valizde tespit edilen yine 59 karton 5 paket sigara ile 440 paket 50 gramlık tütünü, ihraç izinleri olmadığı halde yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları belirlendi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

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Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen üç kişi tutuklandı.

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Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.