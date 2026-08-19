Lefkoşa’da 2023 yılı Mart-Nisan ayları içerisinde meydana gelen “Sahtekârlıkla Para Temini” suçlarıyla ilgili olarak tutuklanan isminin baş harfleri M.K. dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Halil İbrahim Gizmen, olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, zanlı M.K.’nin 2023 yılı Mart-Nisan ayları içerisinde Lefkoşa’da meydana gelen “Sahtekârlıkla Para Temini” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Polis, zanlının 2023 yılı Mart-Nisan ayları içerisinde tereke memuru olduğu Çamlıbel’de bulunan 2696 ve 2700 koçan numaralı tarlaları 280 bin sterlin karşılığında Lefkoşa’da sakin H.A. ile anlaşıp 127 bin 640 sterlin parayı aldığı halde, sahte bir davranışla ve dolandırmak kastıyla, 13 Mayıs 2025 tarihinde 2696 koçan numaralı tarlayı ve 15 Temmuz 2025 tarihinde 2700 koçan numaralı tarlayı Kaynarca İşletmeleri Ltd.’ye satıp devrettikten sonra H.A.’dan para almaya devam ederek 4 milyon TL ve 19 bin sterlini sahtekârlıkla temin ettiğini aktardı.

Polis, zanlının yapılan şikâyet üzerine Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını ve izahat istendiğinde meseleyle ilgili itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Polis, meseleyle ilgili olarak zanlının verdiği gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağını, ayrıca alınması gereken ifadeler bulunduğunu söyledi.

Zanlının banka hesaplarına tedbir konulacağını ifade eden polis, gerekli yazışmaların yapıldığını kaydetti. Polis, Girne Tapu Dairesi’ne de yazı yazıldığını ve sonucun beklendiğini söyledi.

Zanlının serbest kalması halinde banka hesaplarına müdahale edebileceğini kaydeden polis, tedbir kararının henüz alınmadığını belirterek, üç gün ek süre talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının soruşturma maksatlı üç gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.