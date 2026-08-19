Güney Kıbrıs’taki video oyunları sektörünün 2025 yılında 3,2 milyar eurodan fazla gelir elde ettiği belirtildi.

Politis gazetesi konuyla ilgili haberinde “Cyprus Video Games Industry Report 2025” raporuna dayanarak Güney Kıbrıs’ın kişi başına düşen video oyun şirketi sayısı, sektör geliri ve mobil cihazlardaki oyun kurulumları açısından dünyada birinci sırada yer aldığını yazdı.

Rapora göre Güney Kıbrıs’ta 400’den fazla video oyunu şirketi faaliyet gösterdiğini ve sektörde çalışanların sayısının da 4 bin 300’ü geçtiğini kaydeden gazete, Güney Kıbrıs’ın elde edilen gelir açısından Avrupa'nın en büyük on oyun endüstrisi ülkesinden biri olduğuna işaret etti.

Haberde video oyunları sektörünün gayri safi yurt içi hasılaya 2019 yılında yüzde 1,3 olan katkısının, 2024 yılında yüzde 3,3’e yükseldiği de kaydedildi.

Politis gazetesi konuyla ilgili haberinde “Cyprus Video Games Industry Report 2025” raporuna dayanarak Güney Kıbrıs’ın kişi başına düşen video oyun şirketi sayısı, sektör geliri ve mobil cihazlardaki oyun kurulumları açısından dünyada birinci sırada yer aldığını yazdı.

Rapora göre Güney Kıbrıs’ta 400’den fazla video oyunu şirketi faaliyet gösterdiğini ve sektörde çalışanların sayısının da 4 bin 300’ü geçtiğini kaydeden gazete, buna paralel olarak Güney Kıbrıs’ın elde edilen gelir açısından Avrupa'nın en büyük on oyun endüstrisi ülkesinden biri olduğuna işaret etti.

Haberde video oyunları sektörünün gayri safi yurt içi hasılaya 2019 yılında yüzde 1,3 olan katkısının, 2024 yılında yüzde 3,3’e yükseldiği de kaydedildi.