ARUCAD’dan yapılan açıklamada Plastik Sanatlar Bölümü güz dönemi mezunları Şirin Gazi, Ani Baranowski ve Sevgi Songur’un kişisel sergilerinin birer mezuniyet projesi olduğu belirtildi.

Sibel Tatar, “Kırmızı” konseptli uluslararası karma sergisini ziyaret etti Sibel Tatar, “Kırmızı” konseptli uluslararası karma sergisini ziyaret etti

Şirin Gazi’nin “Kaçış Fantazisi” adlı sergisi Girne Halk Kütüphanesi’nde 7 Şubat’a kadar, Ani Baranovski’nin “Varoluşun Paradoksal Kökenleri” adlı sergisi Lefkoşa’da Atelier 5|2’da 6 Şubat’a kadar, Sevgi Songur’un “İştah ve Arzu” adlı sergisi ise Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’nde yarına kadar ziyaret edilebilecek.