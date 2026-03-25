Lefkoşa’da, tasarrufunda 300 gram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan O.A. (E-37) tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, olay dün meydana geldi.

- Çevreye rahatsızlık veren alkollü altı kişi tutuklandı

Girne’de 124 miligram alkollü V.G.(E-21), nefes örneği vermeyi reddeden alkollü D.A.(K-29), Lapta'da 130 milgram alkollü S.Y.(K-31) ile 68 miligram alkollü S.Y.(K-27), Çatalköy’de 111 miligram alkollü D.D.(E-36) ve Dipkarpaz’da nefes örneği vermeyi reddeden alkollü F.Ç.(E-54), sarhoş oldukları sırada yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

Bahse konu şahıslar suçüstü tutuklandı.

- İkamet izinsiz 38 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde ikamet izinsiz 38 kişi tespit edilerek, tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.