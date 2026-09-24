Girne’de 20 Eylül tarihinde trafikte yaşanan tartışma sonrası başka bir sürücüye maket bıçağıyla saldırarak yaralayan 39 yaşındaki isminin baş harfleri O.A., aynı cadde üzerinde farklı bir saatte park halinde bulunan bir salon aracın lastiklerini de maket bıçağıyla kesti. Olayda araçta yaklaşık 4 bin TL’lik hasar meydana geldi.

Zanlının aynı gün ilerleyen saatlerde ise iki grup arasında çıkan kavgaya karıştığı ve bir kişiyi kolundan yaralayarak hastanelik ettiği belirtildi.

Olayların ardından hakkında tutuklama emri çıkarılan O.A.’nın Bafra’da tespit edildiği, ancak telefonlarını kapatarak polisin kendisine ulaşmasını engellediği kaydedildi.

Zanlı, 22 Eylül tarihinde Girne’de tespit edilerek tutuklandı.

O.A., dün Girne Kaza Mahkemesi’ne “Yaralama”, “Kanunsuz bıçak taşıma”, “Kasti hasar” ve “Uygunsuz hareket” suçlarından çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Çağın Özakdenizli mahkemede verdiği ifadede, zanlının 22 Eylül’de tutuklandığını söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 19 Eylül itibarıyla çalışma izinli olarak KKTC’de bulunduğunun tespit edildiğini belirtti. Zanlının işlediği suçları itiraf ettiğini kaydeden polis, O.A.’nın ülkede herhangi bir bağının bulunmadığını ifade etti.

Zanlının ileride yargılanacağı davaların ağır ceza kapsamında olduğunu belirten Özakdenizli, zanlının yargılanıncaya kadar 30 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesini talep etti.

Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Mine G. Serden, işlenen suçların ciddiyetine dikkat çekerek O.A.’nın ileride yargılanıncaya kadar 30 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.