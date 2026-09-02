Lefkoşa, Girne, Lefke ve Aydınköy’de bugün ve dün çıkan yangınlar zarara neden oldu.

Polisten verilen bilgiye göre, bugün Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda seyir halinde olan MA 534 plakalı van araçta, motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, araçta hasar meydana geldi.

- Klima dış ünitesi motoru ısınarak alevlendi

Girne’de, bir apartman dairesine ait klima dış ünitesi motorunun ısınarak alevlenmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, apartmanın dış kısmında bulunan 4 klima dış ünitesi, gider boruları ile binanın kompozit kaplaması yandı.

- Elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar yangına neden oldu

Lefke’de bir narenciye bahçesinde, bahçe kenarındaki elektrik tellerinden düşen kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, 30 bakımsız narenciye ağacı ile 2 zeytin ağacı, damlama lastikleri ile sulama borusu yandı.

- Aydınköy’de bir işçi evinde yangın

Aydınköy’de Ağıllar bölgesinde ise dün, bir işçi evinde mutfaktaki elektrik tesisatının yüklenip ısınarak alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında; yatak, mutfak ve salon odaları içerisinde bulunan tüm beyaz eşyalar, mobilyalar ve ev eşyaları yandı.

Polisin yangınlarla ilgili soruşturması sürüyor.