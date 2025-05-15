Kıbrıs Türk Sporunun 55 yıllık çınarı Pınarbaşı Çınar Spor BTM İkinci Ligindeki mücadelesine artık Akfinans Sigorta ile devam edecek.

Hafta sonunda Gaziköy deplasmanı ile BTM ikinci lige başlayacak Pınarbaşı Çınar Spor Akfinans Sigorta ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Akfinans Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kader

Pınarbaşı ÇSK yönetiminden Mehmet Kanat, Kemal Hacıyarim ve Okyanus Borankan dün attıkları imzalarla kulübün gelecekteki başarılarına motivasyon sağladılar.

Pınarbaşı ÇSK yetkilileri imza sonrası takımın yeni forması ile birlikte basına “ yönetim olarak köylümüz olmalarından her zaman gurur duyduğumuz Akfinans Sigorta ve Akfinans Bank yetkililerine desteklerinden dolayı teşekkür ederiz ” açıklamasında bulundular.