U13 LİGİ'NDE FİNAL YOLU EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU..!
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U13 Ligi'nde final yolu eşleşmeleri belli oldu. 2. Tur maçları 21 Temmuz 2026 Salı günü oynanacak.
Program şöyle;
2. TUR (21 Temmuz 2026 Salı)
Göçmenköy Sentetik Sahası
Mutluyaka HSK - Binatlı YSK (Saat 18.00)
Dumlupınar TSK - Girne Halk Evi SK (Saat 19.30)
Gaziköy Şenol Stadı
M. Hacıali Yılmazköy SK - Yeniboğaziçi DSK (Saat 18.00)
Cihangir GSK - Vadili TÇBSK (Saat 19.30)
Ağırdağ Boğaz Ahmet Dayı Stadı
Baf Ülkü Yurdu - Alsancak Yeşilova SK (Saat 18.00)
Gaziköy SK - Küçük Kaymaklı TSK (Saat 19.30)
Cihangir Antrenman Sahası
Doğan Türk Birliği - Türkmenköy ASK (Saat 18.00)
Mağusa Türk Gücü - Göçmenköy İYSK (Saat 19.30)
ÇEYREK FİNAL (24 Temmuz 2026 Cuma)
Mutluyaka HSK/Binatlı YSK galibi - Dumlupınar TSK/Girne Halk Evi SK galibi
M. Hacıali Yılmazköy SK/Yeniboğaziçi DSK galibi - Cihangir GSK/Vadili TÇBSK galibi
Baf Ülkü Yurdu/Alsancak Yeşilova SK galibi - Gaziköy SK/Küçük Kaymaklı TSK galibi
Doğan Türk Birliği/Türkmenköy ASK galibi - Mağusa Türk Gücü/Göçmenköy İYSK galibi