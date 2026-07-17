China Bazaar Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü, yayımladığı yazılı açıklamayla Kulüpler Birliği üyeliğini ve Kulüpler Birliği bünyesindeki tüm faaliyetlerini ikinci bir karara kadar askıya aldığını duyurdu.

Kulüp yönetimi, alınan kararın anlık bir tepki olmadığını, uzun süredir yaşanan hayal kırıklıkları ile ülke futbolunun mevcut durumunun doğal bir sonucu olduğunu belirtti. Açıklamada, Kulüpler Birliği’nin ortak akıl anlayışından uzaklaştığı, kulüplerin ortak hedefleri yerine kişisel menfaatlerin, bireysel reklamların ve egoların ön plana çıktığı ifade edildi.

Gençlik Gücü, bugüne kadar Kulüpler Birliği ve ülke futbolu adına önemli sorumluluklar üstlendiğini ve çeşitli projeler geliştirdiğini vurgularken, bundan sonraki süreçte futbolun gelişimine yönelik çalışmalarını doğrudan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu ile istişare ederek sürdüreceğini açıkladı.

Açıklamada ayrıca, mevcut yönetim anlayışıyla Kulüpler Birliği’nin kulüp nezdinde temsil niteliğini kaybettiği belirtilirken, bu aşamadan sonra Birliğin alacağı kararların kabul edilmeyeceği ifade edildi.

Kulüp yönetimi, söz konusu kararın bir geri adım değil; kulüplerin iradesini, emek veren insanların çalışmalarını ve ülke futbolunun geleceğini savunma amacı taşıdığını vurgulayarak kamuoyuna saygıyla duyurdu.