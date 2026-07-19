Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig yarı final maçları hafta sonu oynandı.

Oynanan 8 maç sonunda finale kalan 8 takım belirlendi. Oynanan 8 maçın 4 tanesi uzatmalara giderken bu uzatmalara giden maçlardan bir tanesi ise penaltılar sonucu finalist belirlendi.

Doğancı, Dika, Mutluyaka ve Çamlıbel takımları rakiplerini normal sürede mağlup ederek finalist oldular.

Akdeniz, Boğaziçi ve Çayönü uzatmalarda kazanarak finalist olurlerken, Kumyalı ise penaltı atışları ile finalist olmayı başardılar.

BTM 2. Lig Yarı final sonuçları:

Doğancı SK – Bafra SK: 4 – 1

Dika SK – Bahçeli SK: 5 – 0

Akova Vuda TÇB – Mutluyaka: 0 – 1

Pergama SD – Şifa Cons. Akdeniz: 2 – 2 (Uzt.3 – 4)

Çamlıbel – Demirhan SK: 3 - 0

Akçay SK – Kumyalı SK: 1-1(Pen. 4 -5)

Ali Can Gül SAD – Boğaziçi SK:1 – 1(Uzt- 1- 2)

Yedikonuk SK – Çayönü SK: 1-1 (1 – 3)