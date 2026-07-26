Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig’den BTM 1. Lige terfi eden son takım dün akşam oynanan Çamlıbel – Kumyalı finaliyle belirlendi.

Camlıbel Spor Kulübü, BTM 2. Lig Finali’nde Kumyalı Spor Kulübü’nü dolu tribünler önünde 3 – 0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı ve gelecek sezon BTM 1. Lig’de mücadele etme hakkı kazandı.

Büyük heyecana sahne olan final karşılaşmasında taraftarlarının güçlü desteğini arkasına alan Camlıbel, ortaya koyduğu mücadeleci futbolla kupaya uzandı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte futbolcular, teknik ekip ve taraftarlar büyük sevinç yaşarken, tribünlerde şampiyonluk coşkusu uzun süre devam etti.

Maçın başından itibaren iyi oynayan Çamlıbel takımı 27. Dakikada Doğukan’ın attığı golle ilk devreyi1 – 0 önde tamamladı.

İkinci devreye de iyi başlayan Çamlıbel takımı 57. Dakikada Kemal’in ayağından bulduğu golle skoru 2 – 0 yaparken 90. Dakikada Ahmet’in attığı golle sahadan 3 – 0 galip ayrılarak adın BTM 1. Lige yazdırmayı başardı.