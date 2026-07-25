Çello Dikmen Gücü, Mustafa Sevim'i renklerine bağladı
Çello Dikmen Gücü, Mustafa Sevim'i renklerine bağladı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig’de ilk şampiyon DİKA oldu.
Final mücadelesinde rakibi Doğancı’yı 4-1 mağlup eden DİKA BTM 1. Lige terfi eden ilk takım olmayı başardı.
DİKA takımı rakibi karşısında ilk devreyi 1-0 önde kapattı. İkinci devrenin son 15 dakikasına gerilirken farkı ikiye çıkaran DİKA takımı karşılaşmanın son dakikalarında bulduğu gollerle sahadan 4-1 galip ayrılarak hedefine ulaştı.