Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig’de ilk şampiyon DİKA oldu.

Final mücadelesinde rakibi Doğancı’yı 4-1 mağlup eden DİKA BTM 1. Lige terfi eden ilk takım olmayı başardı.

DİKA takımı rakibi karşısında ilk devreyi 1-0 önde kapattı. İkinci devrenin son 15 dakikasına gerilirken farkı ikiye çıkaran DİKA takımı karşılaşmanın son dakikalarında bulduğu gollerle sahadan 4-1 galip ayrılarak hedefine ulaştı.