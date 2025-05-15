KKTC Voleybol Federasyonu son 24 yıl içerisinde katılım gösterilen Türkiye Alt Yapı Şampiyonaları ile ilgili genel bir değerlendirme yaptı.

24 yıllık süreç içerisinde her yıl düzenli katılım gösterilen Türkiye Alt Yapı Şampiyonalarına yalnızca 2020,2021 Covid 19 ve 2023 Deprem felaketi nedeni ile katılım gösterilmedi.

24 Yıllık süreçte 41 i Grub Eleme ,20 si Yarı Final Grubu , 15 ide Final Grubu olmak üzere toplamda 76 kez Takımlarımız bu mücadelede yer aldı. (Yıldız Erkek, Yıldız Kız, Genç Erkek, Küçük Kız, Küçük Erkek, Midi Kız, Midi Erkek)

Bugüne kadar oynanmış olan toplam 290 müsabakanın 208 ini kazanarak % 71,7 lik bir galibiyet başarı oranını yakaladı.

25 Farklı ilde organizasyonlara iştirak etti. Osman Eryıldız 2003 yılında antrenör olarak Türkiye Şampiyonluğunu kazanma başarısına ulaşan isim olurken, Girol Eryıldız aynı şampiyonada en değerli oyuncu ödülünü layık görüldü.

KATILIM GÖSTERİLEN ORGANİZASYON İLLERİ

Ankara, Adana, Mersin, İzmir, Bursa , Konya, Karaman , Tarsus , Kilis, Niğde, Nevşehir, Aksaray ,Burdur, Isparta, Muğla, Samsun ,Denizli , Eskişehir, Hatay, Tekirdağ, Afyon , Çankırı, Kırıkkale, Silifke, Kocaeli

Müsabaka içeriği

41 Kez Grup Eleme

20 Kez Yarı Final Eleme

14 Kez Final Grubu

Toplamda 75 kez katılım

Oynanan Toplam Müsabaka

290

208 Galibiyet 82 mağlubiyet

Galibiyet Başarı yüzdesi 71.71

Final Gruplarında elde edilen dereceler

2002 Yıldız Erkekler Türkiye 5. si Tekirdağ ( son

2003 Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonu Burdur ( son

2004 Küçük Erkekler Türkiye 7. Çankırı ( son

2011 Yıldız Erkekler Türkiye 9. Afyon ( son 16)

2015 Yıldız Erkekler Türkiye 12. Ankara ( son 32)

2016 Yıldız Erkekler Türkiye 9. su İzmir ( son 32)

2017 Yıldız Erkekler Türkiye 18. si

Bursa ( son 32)

2017 Yıldız Kızlar Türkiye 19. su

Bursa ( son 32 )

2018 Yıldız Erkekler Türkiye 19. su

Konya ( son 32)

2018 Yıldız Kizlar Türkiye 21. si

Konya ( son 32)

2019 Küçük Erkekler Türkiye 17. si

Kocaeli ( son 32)

2024 Yıldız Erkekler Türkiye 13.sü

Aksaray ( son 16)

2025 Yıldız Erkekler İzmir ( son 16)

2025 Midi Erkekler İzmir ( son 32)

Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya "Ülke voleybolu için bu süreçlerin tümüne katkı koyan, emek veren antrenörlerimize, sporcularımıza, Kulüp başkan ve yetkililerine, velilerimize teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım. Hedefimiz her zaman gençlerimiz için en iyisini sunmak ve başarılara hep birlikte ulaşmaktır. Şu ana kadar Türkiye Alt Yapı Şampiyonalarında 290 müsabaka oynamış ve % 71.7 lik galibiyet ve başarı yüzdesi elde eden bir Federasyon olarak istikrarlı bir şekilde 300 üncü karşılaşmamıza doğru yürüyoruz. Voleybola gönül vermiş bütün paydaşlara sevgi ve saygılarımı sunarım.