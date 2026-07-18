Stat: Akova Eray Vudalı Stadı

Hakemler: Hakan Ünal, Özal Çağlayan, Yusufcan Dönder

Akova Vuda: Ali, Hüseyin, Serkan, Murat, Serkan, Kürşat, Serhan, Hakan, Serhan, Ahmet, Hasan.

Mutluyaka: Gökhan, Fevzican, Oktay, Can, Arda, Mustafa, Ege, Ekrem, Özel, Seyhan, Ahmet.

Gol: Dk. 19 Seyhan(Mutluyaka)

Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig yarı final mücadelesinde 6. Grup lideri Akova Vuda ile 5. Grup 3.sü Mutluyaka takımları Akova Eray Vudalı Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Hakan Ünal’ın yönettiği karşılaşmada ev sahibi Akova maç boyunca oyunu Mutluyaka sahasında oynamasına ve birçok gol pozisyonu bulmasına rağmen gol atma başarısı gösteremedi.

19. Dakikada Akova defansının anlaşmazlığından yararlanan Mutluyaka futbolcusu Seyhan Karadağ topu ağlara göndererek Mutluyaka’yı 1- 0 öne geçirdi.

Bu dakikadan sonra neredeyse tek kale oynanan maçta zaman zaman Mutluyaka takımı kontra ataklarda gol pozisyonu bulmasına karşın gol atamadı.

Karşılaşma Mutluyaka’nın 1- 0 üstünlüğüyle tamamlandı ve adını finale yazdırdı. Maç sonunda Mutluyaka futbolcuları büyük coşku yaşadı.

Mutluyaka, finalde Akdeniz ile karşılaşacak.