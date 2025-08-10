Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig yarı final karşılaşmaları dün oynanarak finalistler belirlendi.
Yarı final karşılaşmalarından Pınarbaşı ile Yarköy arasındaki mücadelenin galibi 2 -1’lik skorla ev sahibi Pınarbaşı oldu.
Yapılan kura çekimi sonucunda 3. Grup 2.si Pınarbaşı ile 6. Grup 2. Yarköy eşleşmesi sonucunda Pınarbaşı Stadı’nda oynanan karşılamayı Fatih Bardakçıoğlu yönetti.
Maça iyi başlayan Pınarbaşı takımı ilk devrede bulduğu gollerle ilk devreyi 2 – 0 önde tamamladı.
İkinci devrede gol için yüklenen Yarköy takımı aradığı golü bulmasına karşın beraberlik golünü atamayınca sahadan 2 – 1 mağlup ayrılarak finallere yükselemedi.
Pınarbaşı aldığı bu galibiyetle adını finale yazdırarak Pergama takımının rakibi oldu.