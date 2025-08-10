Gökhan KUZU

Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig yarı final karşılaşmaları dün oynanarak finalistler belirlendi.

Yarı final karşılaşmalarından biri olan T.E Tepebaşı – Gaziköy mücadelesinin galibi 1 – 0’lık skorla ev sahibi T.E Tepebaşı oldu.

2. Grup lideri T.E Tepebaşı ile 3. Grup 3. Gaziköy arasındaki mücadele Tepebaşı Turgay Ersalıcı Stadı’nda oynandı.

İsmail Ercan’ın orta hakemliğini yaptığı karşılaşmaya iyi başlayan Tepebaşı takımı ilk devreyi Gürkan Akkuş’un ayağından bulduğu golle 1 – 0 önde tamamladı.

İkinci devrede Tepebaşı takımı Turgay’ın kırmızı kart görmesi sonrasında son 30 dakikayı 10 kişi oynamasına karşın Gaziköy takımı aradığı beraberlik golünü bulamadı ve karşılaşma Tepebaşı’nın 1- 0 üstünlüğüyle tamamlandı. Bu skorla Tepebaşı takımı adını finale yazdırarak Doğancı’nın rakibi oldu.