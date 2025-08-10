İbrahim DALOĞLU

Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig yarı final karşılaşmalarından olan Serdarlı ile Pergama arasındaki mücadelenin galibi son dakika golüyle Pergama oldu.

Grup maçlarında 5. Grubu lider bitiren Serdarlı ile 4. Grup ikincisi Pergama arasında Serdarlı 14 Ağustos Stadı’nda oynanan mücadelenin orta hakemliğini Burak Mandıralı yaptı.

Oldukça sıcak havaya rağmen tribünlerin, hatta tel boyunun seyirciler tarafından doldurulduğu mücadelede ev sahibi Serdarlı gerek ilk devrede gerekse ikinci devrede bulduğu birçok net pozisyonu gole çeviremedi.

Konuk Pergama’nın kontra atak oynamayı tercih ettiği karşılaşmanın 90. Dakikasında yine gelişen Pergama kontra atağında Serdarlı ceza sahası önünde topla buluşan Bekir’in sert şutunda defansa çarpan top kaleciyi terse yatırması sonucunda ağla gitti ve skor 0 – 1 oldu.

Geriye kalan dakikalarda Serdarlı’nın çabası gol getirmeyince maç Pergama’nın 1 – 0 üstünlüğünde tamamlandı. Böylece Pergama adını finale yazdırarak Yarköy’ü mağlup eden Pınarbaşı’nın rakibi oldu.