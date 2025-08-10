Birinci Lig kulüplerinden Hamitköy’de Sait Yalızat başkanlığındaki yönetim kurulunun, takımın başına İbrahim Dağman ve ekibini getirmesinden sonra başlayan antrenmanlarda tempo yükseliyor.

Gazoz Büfe’nin forma sponsorluğu yaptığı Hamitköy, Cumartesi sabahını Lefkoşa Atatürk Stadında antrenman yaparak geçirdi. Antrenör İbrahim Dağman yönetiminde yapılan antrenman oldukça yüksek tempoda geçerken, futbolcuların hırslı ve istekli çalıştıkları görüldü. Türkiyeli oyuncularını henüz belirlemeyen Hamitköy’de 19 futbolcu antrenmanda yer aldı.