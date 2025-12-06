Stat: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Halil Erdem Canaloğlu, Abdülkadir Karadağ.

DND L. Gençler Birliği: Hamit, Galip, Erkal, Erol, Mehmetali(Ali Moafi), Bartu, Yalçın, Mustafa(Sertan), İsmail, Turgut, Ozan(Efe).

Binatlı: Ali, Mehmet Göktaş, Yusuf(Nevzat), Şahan, Yakup(Erman), Enes, Mehmet Bahattin Zaim(Hüseyin), Ferhat(Üner), Erdem, Şahin, Baran.

Goller: Dk. 12, 62 ve 90 Turgut Kaçar, Dk. 72 Ozan (Gençler Birliği)

K.Kart: Dk. 75 Şahin (Binatlı)

Aksa 1. Ligin 12.haftasının önemli karşılaşmasında üst sıraları hedefleyen DND L. Gençler Birliği alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Binatlı’yla İskele Cumhuriyet Stadı’nda karşılaştı.

Yoğun yağmur altında oynanan karşılaşmayı Turgut kaçar’ın hat-trick yapmasıyla Gençler Birliği 4 – 0 kazanarak üst sıralardaki iddiasını artırdı. Binatlı ise kötü rüyalar görmeye devam etti.

Karşılaşmaya iyi başlayan takım Binatlı oldu.

Dk. 2 Binatlı atağında Şahin’in ara pasında Gençler Birliği defansının arkasında topla buluşan Baran kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunda kaleci Hamit topu çıkardı.

Dk. 12 Gençler Birliği atağında defans arkasında topla buluşan Turgut kalecinin yanından topu ağlara gönderdi. 1-0

Dk.38 Binatlı atağında topla buluşan Şahin kaleyi karşısına alarak şutunda top yandan az farkla auta gitti.

Dk. 40 Binatlı defansının kaleciye geri pasında kısa düşen topu alan Ozan kaleciyi çalımlayarak golünü atmak istedi ancak kalecinin üstünden atıp geçmek istediği anda yerde kaldı fakat hakem devam dedi.

Dk. 52 Gençler Birliği atağında Mustafa Yaşar’ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Ozan içe kat ederek sol ayağıyla şutunda top üst direkten oyuna döndü.

Dk. 62 Hızlı gelişen Gençler Birliği atağında sol kanattan hızla Binatlı ceza sahasına gelerek yaptığı ortada arka direkte Turgut Kaçar topu ağlara gönderdi. 2-0

Dk.71 Gençler Birliği atağında Ozan topla buluştu. Önünü boşaltarak Ozan’ın şutunda kaleci topu kornere çeldi. Kullanılan kornerde Mustafa Yaşar’ın ortasında Ozan’ın kafa vuruşunda top arka direkten ağlara gitti. 3 – 0

Dk.87 Binatlı atağında Gençler Birliği defansından seken topla buluşan Baran kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda pasını müsait pozisyondaki Üner’e verdi. Üner boş kaleye topu ağlara değil dışarı attı.

Dk.90 İsmail sağdan son çizgiye inerek Binatlı ceza sahasına yaptığı ortada iyi yükselen Turgut güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve maçın sonucunu belirledi. 4-0

Bu sonucun ardından Gençler Birliği puanını 22 yaparak 4. Sırada yerini korurken, Binatlı ise 11 puanla 12. sırada kaldı.