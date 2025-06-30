53. Geleneksel İskele Festivali kapsamında 25. Benon Dervişler Bisiklet Yarışması düzenlendi.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, İskele Belediyesi’nin katkılarıyla, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu’nun himayelerinde düzenlenen yarışma Ecevit Meydanı’nda başlayarak aynı noktada son buldu.

İki etapta yapılan yarışlar bu yıl 11 kategoriden oluştu.

Yarışın sonunda ödüller İskele Belediyesi Meclis Üyeleri Mürsel Altuntaş, Eray Göksan, Sefa Kurukafa ile Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Başkanı Besim Tel ve Yarış komiseri Hüseyin Güzoğlu tarafından verildi.

Yarışmanın kategorileri ve kazananlar şöyle:

Paralimpik Sporcu

Mehmet Kaptan Debreli

Hib

1.Nicolas Colinet

2. Celal Gülersoy

3. Tolga Aksu

Master 1 Kadın

1.Sevim Yıldız

Genç Kadın

1.Lila Kule

Büyük Erkek

1.Taçam Gökbörü

2.Reşat Sarp

3.Jason Robert Walker

Genç Erkek

1.Çağan Mu

Master 1 Erkek

1.Erol Aşina

2.Emrah Gülersoy

3.Hüseyin Esengin

Master 2 Erkek

1.Salih Kopça

2. Kemal Paloz

3. Ersan Karayeğen

Master 3 Erkek

1.Bilal Bitirim

2.Mehmet Şenova

3.Bilgiç Konal

Yıldız A

Asım Öngün

Yıldız B

1.Osman Uncu

2.Ahmet Altıparmak

3.Hasan Kanlı