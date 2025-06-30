Girne Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni, görkemli bir atmosferde, yoğun katılımla ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Üniversitenin kampüsünde düzenlenen törene; YÖDAK Yönetim Kurulu Üyeleri, Yakın Doğu Oluşum Mütevelli Heyeti Başkanı ve Üyeleri, Girne Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Üyeleri, Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü, Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü, Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü, Rauf Denktaş Üniversitesi Rektörü, Rektör Yardımcıları, enstitü müdürleri, dekanlar, öğretim üyeleri, çok sayıda davetli, öğrenci velileri ve mezun öğrenciler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, mezun öğrencileri tebrik ederek, “Bugün burada sadece bir mezuniyet değil, aynı zamanda bilgiyle, emekle ve inançla örülmüş bir yolculuğun son durağını kutluyoruz. Sizler, geleceği şekillendirecek bireyler olarak mezun oluyorsunuz. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun,” ifadelerini kullandı.

Yakın Doğu Oluşum Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Günsel de törende yaptığı konuşmada, genç mezunlara hitap ederek eğitim sürecinde gösterdikleri gayreti takdir etti ve onların yalnızca bireysel değil toplumsal katkılar sunacak bireyler olarak yetiştiğini vurguladı.

Törende ayrıca dönem birincisi Dürdane Öztaş ile uluslararası öğrenciler adına Amanda Whokoto duygu dolu konuşmalar yaptı. Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere madalyaları, yüksek şeref belgeleri ve diplomaları takdim edildi.

Mezuniyet coşkusu, keplerin gökyüzüne fırlatılması ve müzik eşliğinde devam eden kutlamalarla doruğa ulaştı.

Unutulmaz anlara sahne olan bu özel günde, hem öğrenciler hem de aileleri büyük bir gurur ve mutluluk yaşadı. Girne Üniversitesi, mezunlarını geleceğe uğurlarken, onlara yaşam boyu başarılar diledi.