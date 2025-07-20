Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından 20 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde 2025 Dağ Bisikleti Şampiyonası bugün (Pazar) gerçekleştirildi.

Sabah 6.30’da verilen startla başlayan yarış Hamitköy baraj bölgesinde belirlenen parkurda gerçekleştirildi.

Yıldız B, Yıldız A, Genç Erkek, Kadınlar, Büyük Erekekler, Master 1, Master 2 ve Master 3 kategorilerinde gerçekleştirilen yarışta dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende yetkililer tarafından verildi.

Yarışın Master 2 kategorisinde birincilik kazanan Ersan Karayeğen ödül töreni sırasında yaptığı açıklamada yaklaşık iki buçuk ay önce hayatını kaybeden rallici Ömer Yıldız için yarıştığını ve kazandığı kupayı da ailesine vereceğini belirterek hem duygusal anlar yaşanmasına neden oldu hemde takdir topladı.

BÜYÜK ERKEK

1. Taçam Gökbörü – DAÜ

GENÇ ERKEK

1. Çağan Mut – Green Pedal

2. Doruk Yücel Dolmacı – Green Pedal

3. Onur Başkan – Green Pedal

KADINLAR

1. Sevim Yıldız – Ferdi

MASTER 1

1. Şevket Türel – Ferdi

2. Kemal Ekdal – Tüfekçi

MASTER 2

1. Ersan Karayeğen – NHG

2. Salih Kopça – Green Pedal

MASTER 3

1. Mehmet Metin Şenova – Ferdi

2. Bilgiç Kanal – Islanders Sport Club

YILDIZ A

1. Asım Ongun – Green Pedal

YILDIZ B

1. Osman Uncu – Islanders Sport Club

2. Rüzgar Direl – Velosped

3. Eren Tekkanat – Green Pedal