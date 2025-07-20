Damdelen Petrol U 16 Erkekler Ligi’nde şampiyon Yakın Doğu üniversitesi kazandı. Atatürk Spor Salınu’nda oynanan final serisi ikinci maçında da Soyer Aksu’yu 84-54 yenen Yakın Doğu Üniversitesi seriyi 2-0 kazanarak sezonu şampiyon olarak bitirdi. Final serisinin en değerli oyuncusu ise Yakın Doğu Üniversuıyubcusu Enis Ramadan İnanlı oldu. Maç sonunda iki takıma da kupa ve madalyaları sponsor firma yetkilisi Hilmi Damdelen verdi.