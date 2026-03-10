Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kıbrıs Kupası’nda Çeyrek Final 1. Maç programı belli oldu.

Çeyrek finalin ilk maçlarında bugün bir maç oynanırken yarın ise 3 maç oynanacak.

Eşleşmeler ve Çeyrek Final 1. Maç programı ve hakemleri şöyle;

10 Mart Salı, Saat 17:00

China Bazaar Gençlik Gücü TSK – Lefke TSK, Atatürk Stadı, Ali Özer

11 Mart Çarşamba, Saat 14:00

Esentepe KKSK – Küçük Kaymaklı TSK, Erdal Barut Stadı, Kerem Eran

Karşıyaka SK – Mormenekşe GBSK, Şampiyon Melekler Stadı, Fehim Dayı

11 Mart Çarşamba, Saat 19:00

Mağusa Türk Gücü – Cihangir GSK, Dr Fazıl Küçük Stadı, Utku Hamamcıoğlu