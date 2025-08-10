Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, milli yüzücü Doğukan Ulaç’ı kabul ederek uluslararası başarılarından dolayı tebrik etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Öztürkler, kabulde yaptığı konuşmada, Doğukan Ulaç’ın yüzme alanında elde ettiği başarıların gurur verici olduğunu belirterek, “Küresel arenada bayrağımızı dalgalandıran sporcularımız bizlere büyük bir onur yaşatıyor.” dedi.

Öztürkler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne uygulanan spor izolasyonlarının haksız ve çağdışı olduğunu da vurgulayarak, “En basit insan haklarında bile Rum tarafı tahammül edemiyor. Sporun birleştirici gücüne dahi engel koymaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

Anavatan Türkiye’nin desteğiyle KKTC’li sporcuların dünya sahnesinde yer alabildiğini belirten Öztürkler, “Bu destek sayesinde gençlerimiz uluslararası başarılar elde ediyor, KKTC’nin adını duyuruyor” dedi.

Doğukan Ulaç ise kabulde yaptığı kısa açıklamada, hedefinin daha büyük başarılar elde ederek KKTC’yi gururlandırmak olduğunu söyledi.