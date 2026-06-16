Ülkemizin başarılı Milli Sporcusu Güney Serinyürek Sırbistan'ın Novi-Sad şehrinde düzenlenecek olan Youth Open 2026 Uluslararası turnuvada yarışacak. Güney Serinyürek 17-20 Haziran 2026 tarihinde düzenlenecek olan Sirbia International Youth Open Novi-Sad 2026 Turnuvası’nda Türkiye Milli Takımı adına mücadele edecek. 11 yaş altında tek ve çift erkek kategorisinde mücadele edecek olan Milli Sporcumuz Güney'e başarılar dileriz.