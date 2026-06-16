Norveç’in Oslo kentinde düzenlenen 2026 WPA Juniors Heyball World Championship’nda ülkemizi temsil eden Sevimsu Yazganarıkan önemli başarılara imza attı. 12-17 Haziran 2026 tarihleri arasında Norveç’in Oslo kentinde düzenlenen “2026 WPA Genç Heyball Dünya Şampiyonası’nda” Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu Milli sporcumuz Sevimsu Yazganarıkan, çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek Final

Dünyanın birçok ülkesinden genç sporcuların mücadele ettiği bu önemli organizasyonda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ve Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu en iyi şekilde temsil eden Milli sporcumuz Sevimsu Yazganarıkan, şampiyonaya başarılı bir başlangıç yapan milli sporcumuz, ilk tur karşılaşmasında Polonyalı rakibi Julia Babica’yı 4-3 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. İkinci turda ise Perulu sporcu Ivette Yanira Caballero Riega karşısında üstün bir performans sergileyen Yazganarıkan, rakibini 6-0’lık net bir skorla geçerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek final mücadelesinde Avustralyalı sporcu Lilly Meldrum ile karşıla şan temsilcimiz, güçlü rakibi karşısında istediği sonucu alamayarak mücadeleden 6-1 mağlup ayrıldı ve turnuvaya çeyrek final aşamasında veda etti. Dünya Şampiyonası’nda son sekiz sporcu arasına girerek ülkemizi başarıyla temsil eden Sevimsu Yazganarıkan’ı göstermiş olduğu performanstan dolayı büyük takdir topladı.