KKTC Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen İkinci Ayak Engel Atlama Yarışları, 13 Haziran Cumartesi günü Tunaç Atlı Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan organizasyonda, farklı yaş kategorileri ve engel yüksekliklerinde yarışan sporcular, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

BİNİCİLİK TUTKUNLARI NEFES KESEN YARIŞLARA TANIKLIK ETTİ

Ülke biniciliğinin önemli organizasyonlarından biri olan yarışlar, yoğun katılım ve başarılı organizasyonuyla dikkat çekti. Gün boyunca parkurlarda mücadele eden sporcular, atlarıyla kurdukları uyum ve sergiledikleri cesur sürüşlerle büyük beğeni topladı.

Farklı kulüplerden çok sayıda sporcunun katıldığı yarışlarda centilmenlik ön planda olurken, dereceye giren isimler düzenlenen ödül töreninde kupalarına kavuştu.

EV SAHİBİ KULÜBÜN GURURU: TUNAÇ KARDEŞLER

Yarışların en çok konuşulan isimleri ise ev sahibi Tunaç Atlı Spor Kulübü’nün başarılı sporcuları Doruk Tunaç ve Rüzgar Tunaç oldu.

Doruk Tunaç, “Zoe” isimli atıyla 95 santimetre 18 yaş altı kategorisi ve Genel Klasman’da birincilik elde ederken, “Coco Chanel” ile mücadele ettiği 105 santimetre kategorisinde de rakiplerini geride bırakarak zirveye çıktı.

Rüzgar Tunaç ise gün boyunca farklı kategorilerde gösterdiği başarılı performansla dikkat çekti. 60 santimetre 12-15 yaş kategorisinde “Makedonets” ile ikinci olan genç sporcu, 95 santimetre kategorisinde “Cador” ile ikinci sırayı aldı. Günün en prestijli parkurlarından biri olan 115 santimetre kategorisinde ise “Cador” ile kusursuz bir performans sergileyerek şampiyonluğa ulaştı.

GELECEĞİN YILDIZLARI GÖZ DOLDURDU

Yarışlarda özellikle genç sporcuların ortaya koyduğu performans, KKTC biniciliğinin geleceği adına umut verdi. Çelebi, Aner, Royal ve Tunaç Atlı Spor Kulüpleri sporcuları arasında yaşanan rekabet, organizasyona ayrı bir renk kattı.

95 santimetre Genel Klasman’da Doruk Tunaç birinci, Rüzgar Tunaç ikinci, Noa Duchateau üçüncü olurken, 105 santimetre kategorisinde Doruk Tunaç zirvede yer aldı. Günün en zorlu kategorisi olan 115 santimetrede ise Rüzgar Tunaç şampiyonluk kupasını kaldırdı.