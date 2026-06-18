Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Başkanı Necati Özsoy ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Kabulde Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı İlgen Bağcıer de hazır bulundu.

ÜSTEL “SPORA YATIRIMLARIMIZI VE DESTEĞİMİZİ ARTIRARAK SÜRDÜRECEĞİZ”

Başbakan Ünal Üstel, hükümet olarak sporun her alanına yatırım yapmaya ve yeni projeler üretmeye devam ettiklerini söyledi.

Spor federasyonlarına aktarılan devlet katkılarının önemli ölçüde artırıldığını ifade eden Üstel, Lefkoşa’ya kazandırılması planlanan büyük stadyum projesi için de hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

Üstel, KTSYD’nin faaliyetlerini yakından takip ettiğini vurgulayarak, spor federasyonlarının çalışmaları ile yurt dışında ülkeyi temsil eden sporcuların başarılarının kamuoyuna duyurulmasında spor yazarlarının önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

Sporun gelişiminde basının rolüne dikkat çeken Üstel, önümüzdeki dönemde Spor Yazarları Derneği ile daha yakın temas içerisinde olacaklarını ve derneğin faaliyetlerine destek vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.

ÖZSOY: “DEVLETİN SPORA SAĞLADIĞI KATKI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”

KTSYD Başkanı Necati Özsoy ise kabulden dolayı Başbakan Ünal Üstel’e teşekkür ederek derneğin yürüttüğü çalışmalar ve geleceğe yönelik projeleri hakkında bilgi verdi.

Özsoy, spor yazarlarının çalışma koşulları ile spor yatırımlarına ilişkin gözlem ve değerlendirmelerini Başbakan Üstel ile paylaşırken, devletin spor tesislerine ve projelere sağladığı katkının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Dernek yönetimi olarak temel hedeflerinin sporun ve sporcunun sesini daha geniş kitlelere ulaştırmak olduğunu belirten Özsoy, her yıl düzenlenen KTSYD Başarı ve Ödül Töreni ile spor camiasında başarı gösteren isimleri ödüllendirdiklerini ifade etti.

KTSYD’DEN ÜSTEL’E ÖDÜL TÖRENİ DAVETİ

Necati Özsoy, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Başbakan Ünal Üstel’i KTSYD Ödül Töreni’ne davet ettiklerini belirterek, törende birlikte olmaktan memnuniyet duyacaklarını söyledi.