Kuzey Kıbrıs badmintonunun önemli organizasyonları arasında yer alan Lefkoşa Badminton Open 2026, 12-14 Haziran tarihleri arasında 145 sporcunun katılımıyla başarıyla tamamlandı.

Bu yıl beşinci kez düzenlenen turnuvada, farklı yaş ve performans gruplarında toplam 15 kategoride 420 maç oynandı. Üç gün boyunca süren organizasyon, çekişmeli karşılaşmalara ve renkli görüntülere sahne olurken, sporcular mücadeleleriyle büyük beğeni topladı.

Organizasyon komitesi yaptığı açıklamada, turnuvaya katılan tüm sporculara teşekkür ederek, gösterdikleri emek, özveri ve sportmenlikten dolayı kendilerini kutladı.

BADMİNTONUN GELİŞİMİNE KATKI

Her yıl büyüyen katılımıyla dikkat çeken Lefkoşa Badminton Open, genç sporcuların gelişimine katkı sağlamanın yanı sıra badminton camiasını bir araya getirmeye devam ediyor. Organizasyon, yüksek katılım ve yoğun maç programıyla bir kez daha Kuzey Kıbrıs badmintonunun en önemli turnuvalarından biri olduğunu gösterdi.

Dereceye Giren Sporcular

11 Yaş Altı Tek Erkekler

1.Cesur Ege Denerel

2.Caner Talat

3.Deniz Dellaloğlu

11 Yaş Altı Tek Kızlar

1.Serin Önet

2.Alya Dinçer

3.Irmak Servet

15 Yaş Altı Tek Erkekler

1.Ali Ege Adalı

2. Mahmut Postacıoğlu

3. Güney Serinyürek

15 Yaş Altı Tek Kızlar

1.Azra Parıltı

2. Liza Tuğberk

3. Mira Yüksel

15 Yaş Altı Çift Erkekler

1. Rüzgar Dellaloğlu – Güney Serinyürek

2. Arın Bolkaner – Mahmut Postacıoğlu

3. Demir Giray – Çınar Seferber

15 Yaş Altı Çift Kızlar

1. Mira Yüksel – Liza Tuğberk

2. Doğa Çaparlı – Toprak Çaparlı

3. Hayrunissa Doğan – Azra İnançlı

15 Yaş Altı Karışık Çiftler

1. Ali Ege Adalı – Azra Parıltı

2. Metin Açıkal – Ayza Yıldız

3. Ali Dilekçi – Doğa Çaparlı

Büyükler Tek Erkekler

1. Oktay Coşkunca

2. Hüsnü Mercan

3. Burak Mazi

Büyükler Tek Kadınlar

1. Esra Gökalp

2. Damla Yıldırım

3. Rüya Adalı

Büyükler Çift Erkekler

1. Dongoh Juniour – Erkan Taş

2. Şahin Mahzari – Zübeyr Khan

3. Emre Gökalp – Serdar Hergüner

Büyükler Çift Kadınlar

1. Simay Gürün – Burcu Koç

2. Sofia Tuğberk – Jasmine Seçkiner

3. İrem Uzuntürk – Beril Erşangil

Büyükler Karışık Çiftler

1. Kuzey Serinyürek – Rüya Adalı

2. Damla Yıldırım – Burak Mazi

3. Hüsnü Mercan – Esra Gökalp

Hobi Grubu Çift Erkekler

1. Conor Flatley – Salih Gürün

2. Ali Mubashır – Shajhee Rahman

3. Mehmet Postacıoğlu – Bircan Sözüdoğru

Hobi Grubu Çift Kadınlar

1. Zühal Çakmak – Nilsen Küçük

2. Gaye Dellaloğlu – Gülcan Garip

3. Gizem Dürüst – Funda Serdaroğlu

Hobi Grubu Karışık Çiftler

1. Selen Küçük – Conor Flatley

2. Meryem Ayan – Emre Pehlivan

3. Serdar Hergüner – Esen Küçük