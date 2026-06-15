Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu tarafından organize edilen 2026 Bilardo Sezonu Senyörler Süper Kupa finali gerçekleştirildi. Sezon boyunca düzenlenen turnuvalarda elde ettikleri başarılarla ilk 8’e girerek 2026 Bilardo Sezonu Senyörler Süper Kupa finaline katılmaya hak kazanan sporcular, sezonun şampiyonunu belirlemek için 8 Top, 9 Top ve 10 Top disiplinlerinde mücadele etti. Bilardo 2026 Sezonu Senyörler Süper Kupa finalin ardından şampiyon belli oldu.

ŞAMPİYON HÜSEYİN BORANKAN

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu tarafından Number Eight Bilardo salonunda gerçekleştirilen 2026 Bilardo Sezonu Senyörler Süper Kupa finali ardından Hüseyin Borankan şampiyon oldu. Senyörler Süper Kupa finalin son ayağı olan 10 Top disiplininde Hüseyin Borankan rakiplerine üstünlük sağlayarak turnuvayı namağlup tamamlayarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Süper Kupa Final’in ilk ayağı olan 8 Top disiplininde başarılı bir performans ortaya koyan Rüstem Aygünlü, turnuvayı namağlup tamamlayarak birinciliği elde etti.

Senyörler Süper Kupa finalin ikinci ayağı olan 9 Top disiplininde de ise üstün oyununu sürdüren Rüstem Aygünlü, bir kez daha zirvede yer aldı. Üç disiplin sonunda elde edilen genel sıralama doğrultusunda Kuzey Kıbrıs Senyörler Milli Takımı da belirlendi.

İLK 3 BELİRLENDİ

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu tarafından organize edilen 2026 Sezonu Senyörler Süper Kupa finali sonucunda, ilk üç sırayı elde eden sporcular, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Bilardo Takımı’nı oluşturmaya hak kazandı. Milli takıma giren sporcular Hüseyin Borankan, Rüstem Aygünlü, Emir Ahmet Konuklu Ekim 2026 ayında İspanya’nın Valencia kentinde gerçekleşecek Avrupa Senyörler Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek.

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu tarafından organize edilen 2026 Sezonu Senyörler Süper Kupa finali2nde yüksek mücadele seviyesine sahne olurken, sporcular sergiledikleri performanslarla bilardo severlerden tam not aldı. Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu sezon boyunca mücadele eden tüm sporcuları kutlayarak, organizasyona katkı koyan hakemlere, kulüplere ve bilardo camiasına teşekkür etti. Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu, Ekim 2026 ayında İspanya’nın Valencia kentinde gerçekleşecek Avrupa Senyörler Şampiyonası’nda mücadele edecek sporculara başarılar diledi.

Milli takıma giren sporcularımız şu isimlerden oluşmakta:

1. Hüseyin Borankan

2. Rüstem Aygünlü

3. Emir Ahmet Konuklu