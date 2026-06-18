KKTC hentbol camiasının unutulmaz isimlerinden, merhum hakem Tolga Kınacı anısına düzenlenen geleneksel plaj hentbolu turnuvası, bu yıl ikinci kez sporseverlerle buluşuyor. KKTC Hentbol Federasyonu ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa İlçe Başkanlığı’nın işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan “Tolga Kınacı Plaj Hentbol Turnuvası”, 27-28 Haziran tarihlerinde Karaoğlanoğlu Antis Plajı’nda düzenlenecek.

Hentbola olan tutkusu ve spora kattığı değerlerle hatırlanan Tolga Kınacı’nın adını yaşatmak amacıyla organize edilen turnuva, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da hem rekabetin hem de vefanın merkezi olacak.