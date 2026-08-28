Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), KKTC vatandaşı öğrencilere üniversiteye giriş, akademik başarı, sportif faaliyetler ve özel durumlar gibi farklı alanlarda burs ve öğrenim ücreti indirimleri sunduğunu açıkladı.

-Giriş ve başarıya dayalı burslar

DAÜ’den yapılan açıklamada, Giriş ve Burs Sınavları sonuçlarına göre her program için belirlenen kontenjanlar kapsamında bir öğrenciye yüzde 100, bir öğrenciye yüzde 75 ve bir öğrenciye yüzde 50 oranında burs verildiği belirtildi.

Bursların öğrenim ücretini kapsadığı, İngilizce hazırlık gerektiren programlarda hazırlık yılını da içerdiği ve programın normal süresi boyunca geçerli olduğu kaydedildi.

GCE A/AS Level sonuçlarıyla başvuran KKTC vatandaşı öğrencilerin de Uluslararası Ortak Lisans Programı (UOLP) ve sertifika programları dışındaki bölümlerde, başarı kriterlerine göre yüzde 100, yüzde 75 ve yüzde 50 oranlarında burslardan yararlanabildiği aktarıldı.

KKTC’deki lise veya dengi okullardan 2025-2026 Akademik Yılı’nda mezun olan ve mezuniyet derecesi “pek iyi” olan lise birincilerine ise UOLP dışındaki programlara kayıt yaptırmaları halinde yüzde 100 öğrenim ücreti bursu verildiği bildirildi.

-Akademik başarı bursları

DAÜ’de öğrenimini sürdüren öğrencilerin akademik başarılarının da burslarla desteklendiği ifade edildi.

Dönemlik not ortalamasına göre her programda en başarılı yüzde 1’lik dilime giren öğrencilerden birinciye yüzde 20, ikinciye yüzde 15 ve üçüncüye yüzde 10 öğrenim ücreti indirimi uygulandığı, yüzde 100 burslu öğrencilere ise nakdi ödül verildiği belirtildi.

Ulusal veya uluslararası sportif etkinliklerde DAÜ’yü temsil eden öğrenciler ile aktif spor hayatını sürdüren milli sporculara da öğrenim ücreti ve/veya yurt ücretini kapsayan sporcu bursları verildiği aktarıldı. Bursların kapsam ve koşullarının üniversite yönetimi tarafından belirlendiği kaydedildi.

-Özel durumlara yönelik burslar

Açıklamada, yüzde 40 ve üzeri engelli KKTC uyruklu öğrencilere yüzde 100 öğrenim ücreti bursu verildiği, öğrencinin bakmakla yükümlü olduğu kişinin engelli olması halinde ise yüzde 50 veya yüzde 100 oranında burs uygulanabildiği bildirildi.

Bu bursların program süresine ek olarak iki akademik yılı da kapsayabildiği ifade edildi.

Şehit veya malul gazi çocuklarına da yüzde 100 öğrenim ücreti bursu verildiği, bursun devamı için öğrencinin dönem sonu not ortalamasının en az 2.00 olması gerektiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, DAÜ personelinin çocuklarına yüzde 50, DAÜ mezunlarının çocuklarına yüzde 25, her iki ebeveyni de DAÜ mezunu olan öğrencilere yüzde 50 oranında indirim uygulandığı kaydedildi.

Kardeş indirimlerinin koşullara göre yüzde 25 ile yüzde 50 arasında değiştiği, KKTC vatandaşı öğrencilere erken kayıt ve ödemede yüzde 5 indirim sağlandığı aktarıldı.



