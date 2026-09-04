Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının tüm gerekçeleri, belgeleri ve süreciyle aydınlatılmasını istediklerini belirterek, konunun Cumhuriyet Meclisi’nde ayrıntılı şekilde ele alınacağını söyledi.

Gemi faciasının ardından kayıp yakınlarının bekleyişini sürdürdüğü Girne Limanı’nı ziyaret ederek ailelerle bir araya gelen Öztürkler, ziyaretin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Öztürkler, Kıbrıs Türk halkına ve Türkiye Cumhuriyeti’ne başsağlığı dileyerek, zor günlerden geçildiğini ve kayıp kişilere ulaşılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Ailelerin yaşadığı acıya işaret eden Öztürkler, “Bazen söyleyeceğiniz sözlerin tıkandığı, durduğu noktadan geçiyoruz. Süreç devam ediyor, kayıp olan kişileri arama süreci devam ediyor.” dedi.

Öztürkler, arama kurtarma çalışmalarının teknik boyutlarına ilişkin değerlendirmeyi ilgili kriz masasının yapmasının daha doğru olacağını belirterek, Cumhuriyet Meclisi’ne ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

- Araştırma komitesi kurulması önerisi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’nin, gemi faciasıyla ilgili araştırma komitesi kurulması ve Cumhuriyet Meclisi’nin olağanüstü toplantıya çağrılması yönündeki açıklamasının sorulması üzerine Öztürkler, CTP milletvekillerinin dün araştırma komitesi kurulması amacıyla Meclis’e dilekçe sunduğunu söyledi.

Başbakan Ünal Üstel ile Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’nun da akşam saatlerinde benzer gerekçelerle araştırma komitesi kurulmasına yönelik başvuruda bulunduğunu kaydeden Öztürkler, hem hükümet hem de ana muhalefetin konunun tüm yönleriyle araştırılmasını talep ettiğini ifade etti.

Öztürkler, Cumhuriyet Meclisi olarak kendilerinin de olayın tüm gerekçeleri, belgeleri ve süreciyle aydınlatılmasını istediklerini belirterek, konunun Meclis’te ayrıntılı şekilde ele alınacağını söyledi.

Arama çalışmalarının halen kritik bir aşamada bulunduğunu, hükümet yetkililerinin de sürecin içinde yer aldığını ifade eden Öztürkler, olağanüstü toplantı tarihinin bu durum gözetilerek belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Öztürkler, şöyle devam etti:

“Biraz daha sabredip bu süreçte kayıpların bulunması için verilen mücadeleye destek olalım. Hemen arkasından elbette Cumhuriyet Meclisi’nde olağanüstü toplantı sürecinde bunlar konuşulacak ve tartışılacak. Toplantının tarihini doğru ayarlamak önemli. Çünkü olağanüstü toplantının yapıldığı gün milletvekillerinin ve hükümet mensuplarının Meclis’te olması ve sorulan sorulara cevap vermesi gerekiyor.”

Ailelerin öncelikli beklentisinin kayıplara ulaşılması olduğunu belirten Öztürkler, arama sürecinin ardından yaşananların Cumhuriyet Meclisi’nde kamuoyu önünde değerlendirileceğini ifade etti.

- “5 Ekim’i beklemeden olağanüstü toplantı gerekecek”

Meclis’in yeni yasama yılındaki ilk olağan toplantısının 5 Ekim’de yapılacağının hatırlatılması üzerine Öztürkler, gemi faciasının yanı sıra gündemde bulunan bazı ivedi yasaların da ele alınabilmesi için bu tarihi beklemeden olağanüstü toplantı yapılmasının gerekeceğini söyledi.

Öztürkler, “İlk olağan toplantı tarihi 5 Ekim’dir. Ancak 5 Ekim’i beklemeden hem bu konuların konuşulması hem de birtakım ivedi yasaların gündeme gelmesi için olağanüstü toplantının yapılması gerekecektir.” dedi.

- Meclis aritmetiği

Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) hükümetten çekilmesine ilişkin açıklamalar ışığında hükümetin Meclis’teki çoğunluğunun ne olacağı yönündeki soruyu da yanıtlayan Öztürkler, bu konudaki esas değerlendirmenin Başbakan ve hükümet tarafından yapılması gerektiğini söyledi.

Öztürkler, kendisine ulaşan bilginin hükümetin çoğunluğunu kaybetmediği yönünde olduğunu belirterek, “Bendeki bilgi, çoğunluk noktasında bir sıkıntı olmadığı yönündedir ancak en doğru açıklamayı Sayın Başbakan ve ilgili taraflar yapacaktır.” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Meclisi’nin karar alabilmesi için Genel Kurul’da 26 milletvekilinin bulunması gerektiğini de kaydeden Öztürkler, Meclis aritmetiğine ilişkin durumun olağanüstü toplantı sürecinde de netleşeceğini belirtti.