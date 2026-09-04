KKTC Adanalılar Dayanışma, Aktivite ve Kültür Derneği, sosyal sorumluluk projesi kapsamında thalassaemia hastalarına destek amacıyla kan bağışı kampanyası düzenliyor.

Dernekten verilen bilgiye göre “Kan ver, hayat kurtar!” sloganıyla düzenlenecek kampanya, yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Paşaköy’deki Mesarya Spor Kulübü’nde yapılacak.

Dernek, kan bağışının önemine dikkat çekerek vatandaşları kampanyaya katılmaya çağırdı.

Kan bağışında bulunacak kişilerin 18-65 yaş arasında, sağlıklı ve 50 kilogramın üzerinde olması gerekiyor. Erkekler üç ayda bir, kadınlar ise dört ayda bir kan bağışında bulunabiliyor.

Kan bağışı öncesinde sağlık personeli tarafından hemoglobin ve tansiyon ölçümü yapılacak. Bağışçıların kullandıkları ilaçları kan alma personeline bildirmeleri, bağış öncesinde tok olmaları ve gün içerisinde bol sıvı tüketmeleri öneriliyor.



