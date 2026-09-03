Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasında yaşamını yitirenler ve kayıplarla ilgili taziye ziyaretinde bulunmak üzere ülkeye gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, görüşmede Cumhurbaşkanı Erhürman’a ve Kıbrıs Türk halkına taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erhürman ise Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a taziye ziyareti dolayısıyla, Türkiye Cumhuriyeti’ne de gösterdiği dayanışma ve sağladığı destekler için teşekkür etti.