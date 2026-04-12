Stat: Geçitkale Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Mehmet Volkan Çelik, Rüya Sakallı

Serveroğlu Geçitkale: Salih, Baran Bilgi(Yarkın), Burçin, Yekta, Ali Yırtıcı, Oğuzhan((Arif) Hüseyin, Baran Türkan(Ali Elmas), (Rifat(Batu), Baran Derin, Bekircan((İsmail)

Yalova: Vedat, Hasip, Kemal, Sergülen, İbrahim(Zafer), Civan, Alper(Eren), Serhat(Berkem), Nevzat(Cengiz), Yasin, Melih.

Goller: Dk. 22 ve 43 Rifat, Dk. 58 Bekircan (Serveroğlu Geçitkale)

İbrahim DALOĞLU

Aksa 1. Ligin 26. Haftasında play-out hattını ilgilendiren önemli karşılaşmada Geçitkale ile Yalova Geçitkale Stadı’nda karşılaştı.

Orta hakemliğini Evren Karademir’in yaptığı mücadeleyi ev sahibi Geçitkale rahat bir oyun sonrasında 3 – 0 kazandı.

Geçitkale iyi başladığı karşılaşmaya golü de erken buldu.

22.dakikada gelişen Geçitkale atağında Yalova ceza sahası üzerinde topla buluşan Rifat güzel bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi ve skoru 1 – 0 yaptı.

43. dakikada Geçitkale’nin kullandığı köşe atışında arka direkte boşta kalan rifat kafayşla topu ağlara göndererek ilk devrenin skorunu belirledi. 2 – 0

İkinci devreye Yalova takımı önde baskıyla başlamasına karşın defansta boşluklar verdi ve kalesinde de gölü gördü.

58. dakikada sağ kanattan gelişen Geçitkale atağında topla buluşan Baran Türkan Yalobvva ceza sahasına girerek yaptığı ortada boşta bulunana Bekircan’ın vuruşunda top yan direkten döndü. Dönen topla yeniden buluşan Bekircan topu köşeden ağlara gönderdi ve skoru 3 – 0 yaptı.

Geriye kalan dakikalarda iki takımın gayreti başka gol getirmeyince maç Geçitkale 3 – Yalova 0 şeklinde tamamlandı.

Bu sonuçla Geçitkale puanını 26 yaparken, Yalova 27 puanda kaldı.

AKSA 1.Lig Puan Tablosu