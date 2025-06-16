Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe Meclis’te yer alan Kadın Milletvekilleri ile birlikte ülkemizi bilardo sporunda başarı ile temsil eden Alara Ghaffari’yi kabul etti.

Kabulde CTP Milletvekilleri Sıla Usar İncirli, Şifa Çolakoğlu, Fide Kürşat ve Filiz Besim ile Bağımsız Milletvekilleri Ayşegül Baybars ile Jale Refik Rogers yer aldı.

Kabulde ayrıca başarılı sporcunun annesi Gönül Komili Ghaffari de bulundu.

Alara Gahaffari, yaptığı konuşmada uzun yıllardır bilardo sporuna emek verdiğini ifade ederek başarılar sağladığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Ghaffari, Mağusa’da MAGEM gibi bir tesisinin olmasının kendisi için büyük bir şans olduğuna değinirken, bu sporda yol almasına büyük katkısı olduğunu söyledi.

Çok çalışarak iyi derecelerin geleceğine inandığını belirten Ghaffari, uluslararası arenada mücadele eden sporculara daha çok destek sağlanması gerektiğine işaret etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe de konuşmasında Ghaffari’nin başarıları ile gurur duyduklarını söyledi.

Çok genç yaşına rağmen Kıbrıs Türk sporcuları için iyi bir örnek olduğunu söyleyen Özdenefe, ABD’de düzenlenecek Dünya Şampiyonasında Avrupa Kıtasını temsilen yarışacağına dikkat çekti.

Başarının mutlaka çok çalışmakla sağlanabileceğini vurgulayan Özdenefe, ancak devletin de başarılı sporcuların önünü açabilecek katkıları en iyi şekilde sunması gerektiğine değindi.

Özdenefe, sporculara imkan sağlama noktasında devlet kadar yerel yönetimlerinin de öneminin de MAGEM örneği ile bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.

Alara’nın bilardo sporunda sergilediği disiplinli ve azimli performansla gençlere örnek olduğunu belirten Özdenefe: "Kadınların sporda daha fazla yer almasını destekliyor, Alara gibi genç yeteneklerin önünün açılmasını çok önemsiyoruz” dedi.