Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) Near East Bank 2025 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası kapsamında düzenlenen etkinlikleri devam ediyor. Bu yılın dördüncü etkinliği olan “Türkiye İş Bankası 2025 Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası” ilk yarışı, 18 Haziran 2025 Çarşamba akşamı Cemsa Sporting Center’de yapılacak.

Telsim’in iletişim ve Radyo Juke’un medya sponsorluğunda düzenlenecek olan Türkiye İş Bankası 2025 Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası; Near East Bank, Kıbrıs Biletçim, CYP DUŞ, Güven Sigorta ve Amesis Digital Ajans’ın da katkılarıyla hayata geçirilecek. Her yıl yaz aylarının vazgeçilmez etkinlikleri arasında olan ve bu yıl da 2 yarış olarak planlanan klasik otomobil slalom yarışlarında, genel klasmanın yanı sıra araçların yıllarına göre; E, F, G, H, J ve Turing kategorileri olacak. Marka kategorilerinde ise VW, Mini, Mercedes, Ford ve BMW olacak. Tüm bu kategorilerin yanı sıra Kadınlar kategorisi de her yıl olduğu gibi bu yıl da olacak.

Her yıl olduğu gibi 1 araç ile birden çok yarışçının kayıt yaparak farklı kapı numaraları ile yarışılabilecekleri organizasyonda kayıt işlemleri sürüyor. Güncel kayıt listesinin 77 kişiyi bulduğu organizasyonda sergi 18.00’da başlayacak ve serginin ücretsiz olduğu açıklandı. İlk aracın 19.00’da piste çıkacağı yarış izleyenlere ve katılanlara heyecan dolu bir akşam yaşatacak. Kayıt ve bilgi için 0548 811 11 11 numaralı telefonun aranabileceği duyuruldu.